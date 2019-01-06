Son Dakika Haberleri: Uşak Kom Ekiplerinden Tefeci Operasyonu

Uşak Kom Ekiplerinden Tefeci Operasyonu

1 saat önce

Uşak polisi, tefecilik yaptığı iddia edilen bir şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Uşak Kom Ekiplerinden Tefeci Operasyonu, System.String[]
Uşak polisi, tefecilik yaptığı iddia edilen bir şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı. Yakalanan tefeci çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, "İzin belgesi olmadan aşırı faiz alarak borç para vermek" suretiyle tefecilik suçu işleyen B.Y. (58) isimli şüpheliyi teknik takibe aldı. Tefeci hakkında iletişim tespiti kararı ile iki ay süre ile dinleme yapılarak 11 müşteki şahsa daha ulaşıldı. Genişletilen operasyonda ifadesi alınan şahıslar ve gerekli delillendirme çalışmalarından sonra şüpheli şahıs ikametinde gözaltına alındı.

Adli mercilere çıkarılan tefeci tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:11 Kaynak: İHA

Uşak, 3. Sayfa
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