UŞAK Koronavirüse karşı online zumba dersi - Son Dakika
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UŞAK Koronavirüse karşı online zumba dersi

6 saat önce

Koronavirüse karşı online zumba dersiUŞAK'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın evlerinde kalmasını teşvik etmek amacıyla, sosyal medya üzerinden canlı yayında zumba dersi vererek, online etkinliklerine başlandı.

Koronavirüse karşı online zumba dersi

UŞAK'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın evlerinde kalmasını teşvik etmek amacıyla, sosyal medya üzerinden canlı yayında zumba dersi vererek, online etkinliklerine başlandı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı vatandaşın sağlığını korumak ve evde kaldıkları sürede sosyal etkinliklerinden geri kalmamaları adına online zumba derslerine başladı. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayında zumba dersiyle vatandaşın, sağlıklı ve zinde kalması hedefleniyor. Canlı yayında zumba dersi veren beden eğitimi öğretmeni Melis Gültekin, "Bence herkes bu dönem boyunca yani virüsten, salgından dolayı evimizde olduğumuz süre boyunca, sağlıklı bir yaşam istiyorlarsa, ekran başlarına gelsinler. Canlı yayınlara, web sitelere, telefon başlarına gelsinler ve bizimle beraber spor yapsınlar. Hem onların sağlıkları açısından hem de psikolojik olarak çok iyi yararlara sağlayacağına eminim" dedi. İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tahir Emre Can ise, "Önümüzdeki günlerde halkımızın evden katılabileceği yarışmalar düzenleyeceğiz. Bu bir sosyal sorumluluk projesi. Halkımıza, sporseverlerimize, insanımızın evde kalmalarını motive etmek, kaldıkları süre zarfında yapabilecekleri etkinlikleri canlı, interaktif bir şekilde yapmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

UŞAK Koronavirüse karşı online zumba dersi

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:50 Kaynak: DHA

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