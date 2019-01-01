Uşak Merkezli 2 İlde Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı
1 saat önce
UŞAK merkezli 2 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 eski askeri lise öğrencisi gözaltına alındı.
UŞAK merkezli 2 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 eski askeri lise öğrencisi gözaltına alındı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na ilişkin soruşturma kapsamında Uşak ve Aksaray
'da bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis
ekipleri tarafından 6 eski askeri lise öğrencisi, gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi. - Uşak
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:11 Kaynak: DHA
Merdiven Altı Kürtaj Muayenehanesine Baskın: 2 Gözaltı
MHP'li Lideri Bahçeli'ye Doğum Gününde Doldurulmuş Kurt Kafası Hediye Edildi
AK Partili Başkana Silahlı Saldırı! Mermi Sağ Gözünün Altından Girdi
Iğdır'da Sınır Karakoluna Roketli Saldırı: 1 Askerimiz Yaralandı