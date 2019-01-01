Son Dakika Haberleri: Uşak Merkezli 2 İlde Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

Uşak Merkezli 2 İlde Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

1 saat önce

UŞAK merkezli 2 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 eski askeri lise öğrencisi gözaltına alındı.

Uşak Merkezli 2 İlde Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı, System.String[]
UŞAK merkezli 2 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 eski askeri lise öğrencisi gözaltına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na ilişkin soruşturma kapsamında Uşak ve Aksaray'da bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından 6 eski askeri lise öğrencisi, gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi. - Uşak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:11 Kaynak: DHA

Uşak, Güncel
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