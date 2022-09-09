Uşak merkezli İstanbul ve Kütahya 'da 7 Eylül 'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alınmış, adreslerdeki aramalarda 1 kilo 538 gram metamfetamin ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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