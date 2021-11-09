Üye Girişi
UŞAK MERKEZLİ 3 İLDE SUÇ ÇETELERİNE OPERASYON 17 GÖZALTI - Son Dakika

UŞAK MERKEZLİ 3 İLDE SUÇ ÇETELERİNE OPERASYON 17 GÖZALTI

09.11.2021 21:32

UŞAK merkezli 3 ilde, iş sahipleri üzerinde baskı kuran suç çetelerine yönelik düzenlenen operasyonda; çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 17 şüpheli de gözaltına alındı.

UŞAK merkezli 3 ilde, iş sahipleri üzerinde baskı kuran suç çetelerine yönelik düzenlenen operasyonda; çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 17 şüpheli de gözaltına alındı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; 'iş sahipleri üzerinde baskı, cebir, şiddet ve tehdit oluşturmak suretiyle yağma, silah kaçakçılığı, silahla yaralama, ev, araç, işyeri kurşunlama, çek senet tahsilatı' gibi suçlara karışan organize suç çetesine yönelik Uşak, Ankara ve Muğla'da operasyon başlattı. Üç ilde sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyona katılan 203 polis ve çevik kuvvet ekipleri 27 adrese baskın yaptı. Adreslerde ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda, 2 bin 500 gram esrar maddesi, 5 ruhsatsız tüfek, 4 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

UŞAK MERKEZLİ 3 İLDE SUÇ ÇETELERİNE OPERASYON 17 GÖZALTI
UŞAK MERKEZLİ 3 İLDE SUÇ ÇETELERİNE OPERASYON 17 GÖZALTI
UŞAK MERKEZLİ 3 İLDE SUÇ ÇETELERİNE OPERASYON 17 GÖZALTI
UŞAK MERKEZLİ 3 İLDE SUÇ ÇETELERİNE OPERASYON 17 GÖZALTI

Uyuşturucu, Tragger, Silah, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UŞAK MERKEZLİ 3 İLDE SUÇ ÇETELERİNE OPERASYON 17 GÖZALTI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı öne sürülen iş yeri sahibi, gözaltına alındı 22:43 Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı öne sürülen iş yeri sahibi, gözaltına alındı Tüm dünyada uzun süre konuşulan Squid Game dizisi hayranlarına müjde! İkinci sezonu çekilecek 22:23 Tüm dünyada uzun süre konuşulan Squid Game dizisi hayranlarına müjde! İkinci sezonu çekilecek Son Dakika: Türkiye'de 9 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 196 kişi vefat etti, 28 bin 662 yeni vaka tespit edildi 21:38 Son Dakika: Türkiye'de 9 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 196 kişi vefat etti, 28 bin 662 yeni vaka tespit edildi
Sarı-kırmızılı takım Muslera'nın yerine İrfan Can'ı aldı! Forma giyeceği tarih bile belli 20:34 Sarı-kırmızılı takım Muslera'nın yerine İrfan Can'ı aldı! Forma giyeceği tarih bile belli İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti 20:00 İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı 17:54 Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı
Son Dakika: Malatya'da tadilat yapılan 2 katlı bir binada göçük! Enkaz altında kalan insanlar var 17:19 Son Dakika: Malatya'da tadilat yapılan 2 katlı bir binada göçük! Enkaz altında kalan insanlar var Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur 16:07 Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur

Son Dakika Haberleri
22:42 Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı öne sürülen iş yeri sahibi, gözaltına alındı
22:41 İlber Ortaylı "Atatürk'ün ölüm sebebi siroz mu?" sorusuna cevap verdi
22:23 Tüm dünyada uzun süre konuşulan Squid Game dizisi hayranlarına müjde! İkinci sezonu çekilecek
22:18 Galatasaraylı Diagne'nin canlı yayınına giren İrem Derici, kendini tutamayıp övgüler yağdırdı
22:14 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 9 Kasım Salı günü vaka sayıları
21:58 İzmir'de mandalina işçilerini taşıyan iki midibüs çarpıştı: 5'i ağır 45 yaralı
21:37 Son Dakika: Türkiye'de 9 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 196 kişi vefat etti, 28 bin 662 yeni vaka tespit edildi
20:56 Malatya'da çöken binadan kendi çabalarıyla çıkan vatandaş, tavukçuyla arasında geçen diyaloğu anlattı: Uyardık, dinlemedi
20:52 NASA'dan tedirgin eden açıklama! 3 futbol sahası büyüklüğündeki asteroit Dünya'nın yakınından geçecek
20:47 Ekrem İmamoğlu'ndan 10 Kasım paylaşımı: İstanbul'u ne çok sevdiğini biliriz
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komsic, Sırp muhabirin soykırım sözlerine tepki gösterdi Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komsic, Sırp muhabirin soykırım sözlerine tepki gösterdi         
22:44
İlber Ortaylı İlber Ortaylı "Atatürk'ün ölüm sebebi siroz mu?" sorusuna cevap verdi         
22:42
İzmir'de mandalina işçilerini taşıyan iki midibüs çarpıştı: 5'i ağır 45 yaralı İzmir'de mandalina işçilerini taşıyan iki midibüs çarpıştı: 5'i ağır 45 yaralı         
21:58
Malatya'da çöken binadan kendi çabalarıyla çıkan vatandaş, tavukçuyla arasında geçen diyaloğu anlattı: Uyardık, dinlemedi Malatya'da çöken binadan kendi çabalarıyla çıkan vatandaş, tavukçuyla arasında geçen diyaloğu anlattı: Uyardık, dinlemedi         
20:56
Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi         
20:26
Malatya'da iki katlı binanın çökme anı kamerada! Toz kaplayan alandan, halk canını kurtarmak için kaçıştı Malatya'da iki katlı binanın çökme anı kamerada! Toz kaplayan alandan, halk canını kurtarmak için kaçıştı         
19:00
Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor         
17:45
Eda Ece, sosyal medya hesabından Eda Ece, sosyal medya hesabından "Kocam ve sevgilisi" notuyla fotoğraf paylaştı         
16:10
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Dünya bunu konuşuyor Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü         
13:40
Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı! Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı!         
13:28
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı         
09:39
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 22:47:47. #1.12#
SON DAKİKA: UŞAK MERKEZLİ 3 İLDE SUÇ ÇETELERİNE OPERASYON 17 GÖZALTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement