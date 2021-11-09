UŞAK MERKEZLİ 3 İLDE SUÇ ÇETELERİNE OPERASYON 17 GÖZALTI - Son Dakika

UŞAK merkezli 3 ilde, iş sahipleri üzerinde baskı kuran suç çetelerine yönelik düzenlenen operasyonda; çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 17 şüpheli de gözaltına alındı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; 'iş sahipleri üzerinde baskı, cebir, şiddet ve tehdit oluşturmak suretiyle yağma, silah kaçakçılığı, silahla yaralama, ev, araç, işyeri kurşunlama, çek senet tahsilatı' gibi suçlara karışan organize suç çetesine yönelik Uşak, Ankara ve Muğla'da operasyon başlattı. Üç ilde sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyona katılan 203 polis ve çevik kuvvet ekipleri 27 adrese baskın yaptı. Adreslerde ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda, 2 bin 500 gram esrar maddesi, 5 ruhsatsız tüfek, 4 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.