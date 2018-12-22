Son Dakika Haberleri: Uşak Merkezli 7 İlde Fetö Operasyonu

Uşak Merkezli 7 İlde Fetö Operasyonu

3 saat önce

Uşak merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyonda yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Uşak Merkezli 7 İlde Fetö Operasyonu, System.String[]
Uşak merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyonda yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı öne sürülen şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Şırnak, Siirt ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3'ü muvazzaf 4'ü meslekten uzaklaştırılmış 7 asker yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

"Terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 2 muvazzaf tutuklandı, diğer 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:06 Kaynak: AA

Uşak, Güncel
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