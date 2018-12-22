Uşak Merkezli 7 İlde Fetö Operasyonu
3 saat önce
Uşak merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyonda yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Uşak
merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyonda yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı
, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı öne sürülen şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkardı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerinin koordinesinde Uşak, Tekirdağ
, Bursa
, Balıkesir
, Şırnak
, Siirt
ve Hatay
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3'ü muvazzaf 4'ü meslekten uzaklaştırılmış 7 asker yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
"Terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 2 muvazzaf tutuklandı, diğer 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:06 Kaynak: AA
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