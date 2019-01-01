Son Dakika Haberleri: Uşak Merkezli Fetö Operasyonu

Uşak Merkezli Fetö Operasyonu

55 dakika önce

Uşak merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 eski askeri lise öğrencisi gözaltına alındı.

Uşak Merkezli Fetö Operasyonu, System.String[]
Uşak merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 eski askeri lise öğrencisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında Uşak ve Aksaray'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptıkları iddia edilen 6 eski askeri lise öğrencisi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Uşak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:58 Kaynak: AA

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