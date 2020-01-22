Uşak merkezli FETÖ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak merkezli FETÖ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Uşak merkezli FETÖ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

7 saat önce

Uşak merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak merkezli FETÖ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Uşak merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce FETÖ'ye ait kurumlarda çalıştıkları belirlenen 11 kişi hakkında yakalama kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:20 Kaynak: AA
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