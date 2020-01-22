Son Dakika › Güncel › Uşak merkezli FETÖ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Uşak merkezli FETÖ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
7 saat önce
Uşak merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:20 Kaynak: AA
Uşak merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce FETÖ'ye ait kurumlarda çalıştıkları belirlenen 11 kişi hakkında yakalama kararı verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.
Son Dakika Eski MİT mensubu Enver Altaylı'ya FETÖ yöneticiliği ve casusluk davası açıldı Dünyaca ünlü teslimat firması Glovo, Türkiye'den çekilme kararı aldı FETÖ'nün kamuya yeniden sızmak için "tavşan aday" taktiğini kullandığı ortaya çıktı FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci: Gülen'i severim, terörist diyemem