Uşak Merkezli Operasyonda Fetö'nün 'Eşme İmamı' Yakalandı
1 saat önce
Uşak merkezli 3 ilde yapılan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda aralarında Uşak'ın 'Eşme ilçe imamı'nın da olduğu toplam 8 şüpheli yakalandı.
Uşak
merkezli 3 ilde yapılan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda aralarında Uşak'ın 'Eşme
ilçe imamı'nın da olduğu toplam 8 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Uşak merkezli İzmir
ve Bursa
illerinde FETÖ soruşturması kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
(KOM) ekiplerinin koordinesinde yapılan operasyonda aralarında Uşak ili Eşme imamı A.A. ve eşinin de olduğu toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Uşak'ta sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere KOM şubeye götürüldü. - UŞAK
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:36 Kaynak: İHA
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