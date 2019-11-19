Son Dakika Haberleri: Uşak merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Uşak merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Uşak merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Uşak merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinasyonunda Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar'da silah kaçaklığı yaptıkları öne sürülen 34 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramada değişik çap ve markalarda 13 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek, 910 mermi ele geçirdi.

Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı

Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:01 Kaynak: AA
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