Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü serbest kaldı - Son Dakika

Uşak merkezli eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3 adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon kapsamında Uşak'ın Banaz ilçesinde ve Manisa'nın Salihli ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, yaklaşık 3 kilogram esrar, hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait mermiler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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