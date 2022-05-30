Uşak Modafest'te "Anadolu Destanı" defilesi

Uşak'ta bu yıl ilki düzenlenen Moda Festivali'nde (Modafest) gerçekleştirilen "Anadolu Destanı" defilesinde oyuncu Wilma Elles podyuma çıktı.

Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi (UKAMER) tarafından organize edilen festivalin ikinci gününde İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan "Anadolu Destanı" defilesi beğeniye sunuldu.

Atapark Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen defilede, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait koleksiyonlarla ve Anadolu kültürünü yansıtan kıyafetler podyumda sergilendi.

Defilede, oyuncu Wilma Elles de podyuma çıktı.

Defilenin ardından Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın ve oyuncu Wilma Elles'e çiçek, Eşme Kilimi ve Uşak tarhanası hediye etti.

Etkinliği düzenleyen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a teşekkür eden Wilma Elles, "Ne mutlu Türk'üm diyene. Ben de 2016 yılında Türk vatandaşı oldum. Burası benim vatanım, burası benim evim. Burası benim her şeyim. Arkadaşlarım, herkes burada. İyi ki varsınız." dedi.