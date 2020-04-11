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Uşak Müftülüğünde "sosyal mesafe" dikkate alınarak nikah kıyılıyor
6 saat önce
Uşak Müftülüğünde, nikah işlemleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak yapılmaya devam ediliyor.
Uşak Müftülüğünde, nikah işlemleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak yapılmaya devam ediliyor.
Müftülükten yapılan yazılı açıklamaya göre, müftülükte, son olarak Hatice-Ramazan Akkaya çiftinin nikahı kıyıldı.
Törene tedbir amacıyla sadece damat, gelin, iki şahit alındı. Çifte evlilik ve aile hakkında nasihatlerde bulunan İl Müftüsü Vekili Göksel, aileye mutluluk diledikten sonra aile cüzdanını geline teslim etti.
Yuva kuran çifte, Kur'an-ı Kerim ve meali hediye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 11:58 Kaynak: AA
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