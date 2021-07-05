Uşak Müzik Dolu Bir Yaz Akşamı Geçirdi - Son Dakika

Şehrin Gökyüzü Notalarla Süslendi

Uşak Belediyesi tarafından yaza değer katan etkinlikler tüm hızıyla sürüyor. Dokuz gün boyunca belediyeye bağlanan dokuz mahallede tiyatro etkinlikleri gerçekleştiren Uşak Belediyesi, dün akşam eşsiz bir konserle yaz etkinliklerini sürdürdü.

Uşak Belediyesi Kent Orkestrası, Pandemi kısıtlamaları dolayısıyla uzun süredir ara verdiği konser etkinliklerine yeniden başladı. Dün akşam Huzurpark Amfi Tiyatro'da gerçekleşen Uşak'ın Sesleri gala gecesiyle üç gün sürecek yaz konserlerini başlatan Kent Orkestrası, Fatih Nacak ve Gamze Kucak solistliğinde Uşaklı müzikseverleri adeta müziğe doyurdu. Daha sonra Uşaklı sanatçı Ufuk Çakır'ın sahne aldığı ilk konsere halkın yoğun ilgisi ve coşkusu damgasını vurdu.

"Uşak'ın Sesleri"Coşkuyla İzlendi

Amfi Tiyatroyu dolduran kalabalığın hem coşkuyla müziğe eşlik ettiği hem de her yaştan müzikseverin keyifle dinlediği konser renkli görüntülere sahne oldu.

Bu akşam ve yarın akşam saat 21. 00 itibarıyla20 farklı yerel sanatçılarımızın daha sahne alacağı yeni konserler düzenleyecek olan Uşak Belediyesi; vatandaşlarımıza müzik ziyafeti yaşatacak.

Pandemi sürecinde hasret kalınan kültürel etkinlikleri kısıtlamaların kalkmasıyla büyük bir heyecanla yeniden başlatan Uşak Belediyesi; sahneleri ve şehrin her noktasını farklı etkinliklerle donatmaya devam edecek.