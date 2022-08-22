Uşak'ta iplik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Uşak'ta iplik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

22.08.2022 17:04
Uşak'ta iplik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Bölgede elyaf atıklardan iplik üretimi yapılan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman yükselen fabrikadaki çalışmalar sırasında çatının bir bölümü çöktü.

Uşak Valisi Turan Ergün, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Ergün, gazetecilere yangın ihbarının 08.30'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geldiğini, ekiplerin hızla bölgeye hareket ettiğini söyledi.

Uşak Belediyesi ve çevre ilçelerdeki itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahale ettiğini aktaran Ergün, şöyle konuştu:

"İplik ve kullanılan hammadde yangına çok elverişli, ortam sıcak. Open-end kısmında çıktığı söyleniyor ama çıkış sebepleri daha sonra itfaiye tarafından belirlenecek. Herhangi bir can kaybımız yok. En büyük sevinç kaynağımız o şu anda."

Ekiplerin yaklaşık 7 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Uşak'ta iplik fabrikasında yangın (2) Uşak'ta iplik fabrikasında yangın (2) Uşak'ta iplik fabrikasında yangın Uşak'ta iplik fabrikasında yangın
Kaynak: AA

Uşak Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta iplik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:38 Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor
16:34 Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti
16:24 Çaya düşen terliğini almak isteyen çocuk can verdi! Cesedine ulaşma çabaları sürüyor
16:40 Hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi
16:10 Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i sosyal medyada tatil fotoğraflarını yayınladı
16:05 Hayat pahalılığı Fransa'yı kasıp kavuruyor!
15:59 Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almadı
15:48 Av tüfeğiyle yengesini öldürdü! 14 yaşındaki kaçak şüpheli yakalandı
15:43 Havrita sözcüsü Koçak: Kötü niyetli kişilerin canice katliam yapabileceklerini düşündüğümüz için uygulamaya kısa bir ara verdik
15:40 Rusya savaş halindeyken Peskov ve eşi Türkiye'ye tatile geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 17:04:35. #1.11#
SON DAKİKA: Uşak'ta iplik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement