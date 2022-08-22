İplik fabrikası yangın sonrası kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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İplik fabrikası yangın sonrası kullanılmaz hale geldi

22.08.2022 17:43
İplik fabrikası yangın sonrası kullanılmaz hale geldi

Uşak Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla yaklaşık 9 saat sonra kontrol altına alınırken fabrika ise kullanılmaz hale geldi.

Uşak Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla yaklaşık 9 saat sonra kontrol altına alınırken fabrika ise kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre; sabah saat 08.30 sıralarında Uşak Tekstil OSB'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında yangın çıktı. Geri dönüşüm malzemelerinden iplik üretimi yapılan fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Yükselen dumanların kentin birçok noktasından görülebilen yangına, Uşak Belediyesi, Uşak Tekstil OSB ve Uşak Deri ve Karma OSB itfaiye ekipleri tarafından müdahale etti.

Bir taraftan yangına müdahale edilirken, diğer taraftan ise yanan iplik fabrikasındaki ürünlerin tahliyesi yapıldı. Çok sayıda ekibin katılımıyla yaklaşık 9 saat yoğun bir şekilde müdahale edilen yangının kontrol altına alındı. Yangına ilişkin ekiplerce soruşturma başlatılırken fabrika ise kullanılmaz hale geldi. - UŞAK

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Kaynak: İHA

Uşak, OSB, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İplik fabrikası yangın sonrası kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

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