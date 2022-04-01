Uşak OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Halil Ağaoğlu seçildi - Son Dakika
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Uşak OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Halil Ağaoğlu seçildi

01.04.2022 13:45
Uşak OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Halil Ağaoğlu seçildi

Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB) 21. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Halil Ağaoğlu, yeniden yönetim kurulu başkanlığı görevine getirildi.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB) 21. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Halil Ağaoğlu, yeniden yönetim kurulu başkanlığı görevine getirildi.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurula katılarak konuşma yapan Vali Funda Kocabıyık, kentin yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline geldiğini, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde de doluluğun yüzde 100'e ulaştığını belirtti.

Yatırımcılardan gelen yer talepleri nedeniyle üçüncü genişleme alanı için çalışmalara başlandığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe giren acele kamulaştırma kararıyla çalışmaların hız kazandığını aktaran Kocabıyık, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda yeni yönetimin de gerekli çalışmaları hassasiyetle takip ederek süreci bir an evvel sonuçlandırmasını ve sanayicilerimizi ihtiyacı olan yeni yatırım alanlarına kavuşturmasını bekliyorum. Bu süreçte devletimizin bütün olanakları ve kaynaklarıyla siz değerli sanayicilerimizin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini ifade etmek isterim." dedi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise belediye olarak organize sanayi bölgeleri ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu da görev süresi boyunca yaptıkları çalışmaları anlattı.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Halil Ağaoğlu yeniden Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.

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Kaynak: AA

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