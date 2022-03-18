Uşak polisi 1 haftada aranan 48 kişiyi yakaladı - Son Dakika
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Uşak polisi 1 haftada aranan 48 kişiyi yakaladı

18.03.2022 13:10
Uşak polisi 1 haftada aranan 48 kişiyi yakaladı

UŞAK (İHA) – Uşak'ta polis ekiplerinin geçtiğimiz hafta içerisinde yaptığı denetimlerde 20 bin 461 şahsı sorguladı.

UŞAK (İHA) – Uşak'ta polis ekiplerinin geçtiğimiz hafta içerisinde yaptığı denetimlerde 20 bin 461 şahsı sorguladı. Aranan 48 şahsın tutuklandığı ve bu şahıslardan 32 kişinin çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de bir hafta içerisinde meydana gelen 14 olaya müdahale etti. 24 şüpheli hakkında adili işlem yapıldığı açıklandı. Bir hafta içerisinde 123 adet sentetik ecza (Hap), 8 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca fişeği bir miktar esrar ve bonzai ele geçirdi.

Yapılan açıklamada; ayrıca 9 "Narkorehber" seminerinde 313 kişiye 8, En iyi Norkotik Polis Anne seminerinde ise 249 anneye bilgilendirme eğitimi verildiği belirtildi.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri de bir hafta içerisinde; 2 adet kaçakçılık, 1 adet mali, 1 adet organize, 1 adet ulusal güvenliğe yönelik olmak üzere 6 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Yine geçen hafta içerisinde; 27 bin 900 adet kaçak makaron, 21 bin 250 gram kaçak nargile tütünü, 60 paket kaçak sigara, 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tabanca mermisi ve 1 adet sahte çek ele geçirildiği açıklandı.

TEM Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında toplam 1 olayda 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yaptığı bildirildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; 8 adet nitelikli dolandırıcılık, 5 adet bilişim sistemlerini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, 3 adet bilişim sistemlerinin kullanılması yolu ile nitelikli hırsızlık, 1 adet müstehcenlik olmak üzere toplam 17 adet olaya müdahale etti.

Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde; 12 bin 374 aracın kontrol edildiği, 41 aracın trafikten men edildiği, 1584 araç sürücüsüne de idari para cezası tatbik edildiği bilgisi verildi. - UŞAK

Uşak polisi 1 haftada aranan 48 kişiyi yakaladı
Uşak polisi 1 haftada aranan 48 kişiyi yakaladı
Uşak polisi 1 haftada aranan 48 kişiyi yakaladı
Uşak polisi 1 haftada aranan 48 kişiyi yakaladı
Uşak polisi 1 haftada aranan 48 kişiyi yakaladı
Uşak polisi 1 haftada aranan 48 kişiyi yakaladı

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Ruhsatsız Silah, Silah, Polis, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uşak polisi 1 haftada aranan 48 kişiyi yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak polisi 1 haftada aranan 48 kişiyi yakaladı - Son Dakika
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