Son Dakika Haberleri: Uşak Polisi 2018'de Suçlulara Göz Açtırmadı

Uşak Polisi 2018'de Suçlulara Göz Açtırmadı

1 saat önce

Uşak'ta geçen yıl 2 ton 342 kilogram kaçak tütün, 2 ton 485 litre kaçak içki ele geçirildi.

Uşak Polisi 2018'de Suçlulara Göz Açtırmadı, System.String[]
Uşak'ta geçen yıl 2 ton 342 kilogram kaçak tütün, 2 ton 485 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, suç ve suçluyla daha etkin mücadele ederek kentin huzurlu ve mutlu bir şehir olması amacıyla devletin verdiği tüm imkanların kullanılarak 7 gün 24 saat esasına göre emniyet teşkilatının çalıştığı belirtildi.

Bu kapsamda 2018 yılında 39 bin 620 uyuşturucu hap, 2 bin 929 sentetik ecza ürünü hap, 28 kilo 500 gram esrar, 150 gram eroin, 2 bin 342 kilogram kaçak tütün, 2 bin 485 litre kaçak içki, 74 ruhsatsız tabanca, 182 ruhsatsız av tüfeği, 164 bıçak, 75 kurusıkı tabanca ile bin 409 tabanca mermisi ele geçirildiği ifade edildi.

Suç ve suçluyla mücadelenin 2019 yılında aynı kararlılıkla sürdürüleceğinin dile getirildiği açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:42 Kaynak: AA

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