Uşak polisinden 'korona virüs' denetimi - Son Dakika

Uşak polisinden 'korona virüs' denetimi

Kontrollü normalleşme ile açılan iş yerleri denetlendi

UŞAK - Uşak'ta korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında polis ekipleri berber, kuaför, alışveriş merkezi gibi kamuya açık yerlerde denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre berber, kuaför, alışveriş merkezi, pazar yeri ve toplu ulaşım faaliyetlerinde, belirlenen kurallara yönelik denetim yapılacağı bildirildi. Bu kapsamda Uşak'taki polis ekipleri çok geçmeden denetimlere başladı. Kontrollü normalleşme ile birlikte geçtiğimiz günlerde halka açılan berber, kuaför, market gibi yerlerde hijyen ve izolasyon kurallarına uyulup uyulmadığı gözlemlendi.

İl genelinde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken polis ekipleri denetimleri düzenli olarak sürdüreceklerini bildirdi.