Uşak polisinden kumar ve kaçak tütün baskını - Son Dakika
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Uşak polisinden kumar ve kaçak tütün baskını

29.03.2022 09:43
Uşak polisinden kumar ve kaçak tütün baskını

UŞAK (İHA) – Uşak'ta polis ekipleri kumar oynanan bir kahvehaneye ve kaçak tütün satan bir tütüncüye baskın yaptı.

UŞAK (İHA) – Uşak'ta polis ekipleri kumar oynanan bir kahvehaneye ve kaçak tütün satan bir tütüncüye baskın yaptı.

Edinilen bilgiye göre; şehir merkezinde bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisini alan polis ekipleri, buraya yaptıkları baskında; kumar oynayanları suçüstü yakaladı. İş yeri sahibine kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldığı, kumar oynayan 3 şahsa da idari para cezası uygulandığı açıklandı. Kaçak tütün satıldığı istihbaratı alan Uşak polisi, bir tütüncü dükkanında yaptığı aramada; 5.980 adet kaçak tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı. - UŞAK

Uşak polisinden kumar ve kaçak tütün baskını

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Tütün, Polis, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uşak polisinden kumar ve kaçak tütün baskını - Son Dakika


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