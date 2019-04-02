Son Dakika Haberleri: Uşak Polisinden Sosyal Medya Üzerinden Sahte İçki Satanlara Operasyon

Uşak Polisinden Sosyal Medya Üzerinden Sahte İçki Satanlara Operasyon

1 saat önce

Uşak jandarması sosyal medya üzerinden sahte bandrollü içki satışı yapan şahıslara operasyon düzenledi.

Uşak Polisinden Sosyal Medya Üzerinden Sahte İçki Satanlara Operasyon, System.String[]
Uşak jandarması sosyal medya üzerinden sahte bandrollü içki satışı yapan şahıslara operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışma sonucu Instagram üzerinden kaçak sahte bandrollü içki satışı yaptıkları tespit edilen şahıslar teknik takibe alındı. Jandarma, kaçak sahte bandrollü içkiler ile birlikte ele geçirmeye yönelik Uşak merkez Muharremşah köyü mülki sınırları içerisinde yapılan operasyonda; M.A. ve Azerbaycan uyruklu M.Z. isimli şahıslarla birlikte piyasa değeri 23 bin TL olan 71 litre kaçak sahte bandrollü viski ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatıldı. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:23 Kaynak: İHA

Jandarma, Uşak, 3. Sayfa
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