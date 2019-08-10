Uşak protokolünden şehitliğe bayram ziyareti
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Kurban Bayramı dolayısıyla Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve il protokolü, Şekerevleri Mezarlığı'nda bulunan Uşak Şehitliği'ne ziyarette bulundu.
Kurban Bayramı Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:26 Kaynak: AA
dolayısıyla Uşak
Valisi Funda Kocabıyık
ve il protokolü, Şekerevleri Mezarlığı'nda bulunan Uşak Şehitliği'ne ziyarette bulundu.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı ziyarette Vali Kocabıyık ve protokol üyeleri, şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek, karanfil bırakıp dua etti.
Şehit yakınlarıyla da görüşen Kocabıyık, ailelere sabır dileyerek, Kurban Bayramlarını kutladı.
Şehitlik ziyaretine AK Parti
Uşak milletvekilleri Mehmet Altay
, İsmail Güneş
, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım
, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın
, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Uşak Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma
Komutanı Albay Yalçın Baysal daire müdürleri ve şehit yakınları katıldı.
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