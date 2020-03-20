Uşak, sağlık çalışanları için alkış tuttu - Son Dakika
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Uşak, sağlık çalışanları için alkış tuttu

7 saat önce

UŞAK'ta, koronavirüsle mücadelede özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları için vatandaşlar, balkonlarından alkış tutarak destek verdi.

Uşak, sağlık çalışanları için alkış tuttu, System.String[]

UŞAK'ta, koronavirüsle mücadelede özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları için vatandaşlar, balkonlarından alkış tutarak destek verdi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın vatandaşları sosyal medya hesabından özverili sağlık çalışanlarını Türkiye genelinde saat 21.00'de balkonlardan alkışlamaya davet etmesi üzerine vatandaşlar bu akşam da destek eylemine katıldı. Koronavirüsle mücadele kapsamında hastanelerde 24 saat fedakarca çalışan sağlık görevlileri için saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar, destek için alkış tuttu. Aynı saatte trafikte olan araç sürücüleri de korna çalarak sağlık çalışanlarına desteklerini sürdürdü.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:23 Kaynak: DHA

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