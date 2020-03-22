Uşak semalarında paramotor paraşütü ile 'Evde Kal' çağrısı - Son Dakika
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Uşak semalarında paramotor paraşütü ile 'Evde Kal' çağrısı

6 saat önce

Uşak semalarında paramotor paraşütü ile 'Evde Kal' çağrısıTÜRK Telekom Spor Kulübü'ne bağlı paramotor sporcusu Salim Gören, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında halkı bilinçlendirmek amacıyla 'Evde Kal Uşak' pankartıyla Uşak semalarında uçtu.

Uşak semalarında paramotor paraşütü ile 'Evde Kal' çağrısı

TÜRK Telekom Spor Kulübü'ne bağlı paramotor sporcusu Salim Gören, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında halkı bilinçlendirmek amacıyla 'Evde Kal Uşak' pankartıyla Uşak semalarında uçtu.

Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan önlemler kapsamında, yetkililerin Türk halkına evlerinizde kalın çağrısının ardından Türk Telekom Spor Kulübü motorlu yamaç paraşütü olarak bilinen paramotor sporcusu Salim Gören, kulubünün dün saat 17.30 sıralarında düzenlediği etkinlikle halkın dikkatini çekmek için 'Evde Kal Uşak' pankartıyla uçuş yaptı. Gören, 1 saat süreyle halkın yoğunlukta olduğu bölgelerde uçuş yaparak 'Evde Kal' çağrısına dikkat çekti.

'HERKESE DUYURMAYI PLANLIYORUZ'

Bu uçuştaki amaçlarının halkı bilinçlendirerek evde kalmalarını sağlamak olduğunu belirten paramotor sporcusu Salim Gören, "İçinde bulunduğumuz vahim durum neticesinde, sosyal sorumluluk kapsamında bugün 'Evde Kal Uşak' pankartıyla Uşak semalarında uçuş gerçekleştirdik. Bunu sosyal sorumluluk kapsamında yukarıdan herkese duyurmayı planladık" dedi.

Gören, motorlu yamaç paraşütü ile 'Evinde Kal' sloganı ile farkındalık yaratmayı ise daha etkili olacağını düşündükleri için tercih ettiklerini de kaydetti.

Uşak semalarında paramotor paraşütü ile 'Evde Kal' çağrısı

Türk Telekom, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:32 Kaynak: DHA

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