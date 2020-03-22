Uşak semalarında paramotorla ile 'evde kal' çağrısı - Son Dakika
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Uşak semalarında paramotorla ile 'evde kal' çağrısı

6 saat önce

TÜRK Telekom Spor Kulübü'ne bağlı paramotor sporcusu Salim Gören, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında halkı bilinçlendirmek amacıyla 'Evde Kal Uşak' pankartıyla Uşak semalarında uçtu.

Uşak semalarında paramotorla ile 'evde kal' çağrısı, System.String[]

TÜRK Telekom Spor Kulübü'ne bağlı paramotor sporcusu Salim Gören, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında halkı bilinçlendirmek amacıyla 'Evde Kal Uşak' pankartıyla Uşak semalarında uçtu.

?Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı önlemler devam ederken, yetkililer 'evde kal' çağrısı yapıyor. Türk Telekom Spor Kulübü paramotor sporcusu Salim Gören de kulübünün dün saat 17.30 sıralarında düzenlediği etkinlikle halkın dikkatini çekmek için 'Evde Kal Uşak' pankartıyla uçuş yaptı. Gören, 1 saat insanların yoğunlukta olduğu bölgelerde uçuş yaparak 'Evde Kal' çağrısı yaptı.

'HERKESE DUYURMAYI PLANLIYORUZ'

Bu uçuştaki amaçlarının halkı bilinçlendirerek evde kalmalarını sağlamak olduğunu belirten paramotor sporcusu Salim Gören, "İçinde bulunduğumuz vahim durum neticesinde, sosyal sorumluluk kapsamında bugün 'Evde Kal Uşak' pankartıyla Uşak semalarında uçuş gerçekleştirdik. Bunu sosyal sorumluluk kapsamında yukarıdan herkese duyurmayı planladık" diye konuştu.


Türk Telekom, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:53 Kaynak: DHA

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