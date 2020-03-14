Uşak Sevgi Evleri'nde yangın çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak Sevgi Evleri'nde yangın çıktı - Son Dakika

Uşak Sevgi Evleri'nde yangın çıktı

6 saat önce

Uşak'ta 6-14 yaş arası çocukların bulunduğu Sevgi Evleri'nde yangın çıktı.

Uşak'ta 6-14 yaş arası çocukların bulunduğu Sevgi Evleri'nde yangın çıktı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 42 çocuğun yaşadığı 4 katlı Sevgi Evleri'nin bir odasında henüz tespit edilemeyen nedenle yangın başladı.

Binadaki çocukların tahliyesi sağlanırken, yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dumandan etkilendiği tespit edilen 30 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki çocukların sağlık durumunun iyi olduğu, kontrol amaçlı bir süre tutulacakları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak Sevgi Evleri'nde yangın çıktı

Cumhuriyet Mahallesi, Sevgi Evleri, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:23 Kaynak: AA
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