Uşak, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 ilde 23-24-25 ve 26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Uşak'ta kısıtlamanın başlamasıyla birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.