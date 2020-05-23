Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 ilde 23-24-25 ve 26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 ilde 23-24-25 ve 26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Uşak'ta kısıtlamanın başlamasıyla birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
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23.05.2020 06:18:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşak, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü - Son Dakika