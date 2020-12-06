Uşak sokakları sessizliğe büründü - Son Dakika

Uşak sokakları sessizliğe büründü
06.12.2020 22:05
Uşak'ta 56 saatlik kısıtlamanın son gününde il genelinde vatandaşlar kısıtlamalara uyduğu görünürken sokak ve caddeler boş kaldı.
Uşak'ta 56 saatlik kısıtlamanın son gününde il genelinde vatandaşlar kısıtlamalara uyduğu görünürken sokak ve caddeler boş kaldı.
Tüm Türkiye'de Cuma akşamı saat 21.00'de başlayan ve Pazartesi sabah saat 05.00'te sona erecek kısıtlamanın son gününde aşıklar şehri olarak da bilinen Uşak'ta vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyması dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşların kısıtlamalara uyarak evde geçirdikleri Uşak'ta sokak ve caddeler boş kaldı. - UŞAK
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