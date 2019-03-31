Son Dakika Haberleri: Uşak Son

Uşak Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 474Toplam Seçmen : 155.998Açılan Sandık : 278Açılan Sandık Oranı : % 58,65Kullanılan Oy : 78.603Geçerli Oy : 76.831Katılım Oranı : % 85,65PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ÇAKIN% 38,8329.833İYİ PARTİMUHAMMET GÜR% 37,8229.060MHPMUHAMMET FATİH ERDOĞAN% 10,658.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 474
Toplam Seçmen : 155.998
Açılan Sandık : 278
Açılan Sandık Oranı : % 58,65
Kullanılan Oy : 78.603
Geçerli Oy : 76.831
Katılım Oranı : % 85,65


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ÇAKIN% 38,8329.833
İYİ PARTİMUHAMMET GÜR% 37,8229.060
MHPMUHAMMET FATİH ERDOĞAN% 10,658.180
CHPASIM KALELİOĞLU% 10,147.792
DİĞER% 1,891.453
SAADET PARTİSİİBRAHİM DAĞGEZEN% 0,46354
DSPALİ OSMAN AŞCI% 0,0754
DPİSMAİL TOPAL% 0,0646
BTPİBRAHİM YILDIRIM% 0,0427
VATAN PARTİSİMURATCAN ÇIRAY% 0,0218
TKPTUĞBA ÇEKİCİ% 0,0214
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BANAZ

Açılan Sandık Oranı : % 95,24
Katılım Oranı : % 91,79


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZAFER ARPACI% 53,125.565
CHPAHMET OLGAY ALTINDAĞ% 30,443.189
DİĞER% 14,871.558
İYİ PARTİRAMAZAN ALAYBEYOĞLU% 1,4147
SAADET PARTİSİÖZKAN OSKAY% 0,1415
TKPMEHMET UĞUR KOCABAŞ% 0,033
EŞME

Açılan Sandık Oranı : % 94,44
Katılım Oranı : % 83,09


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHACI MUSTAFA ÇETİN% 53,144.684
CHPYILMAZ TOZAN% 46,854.129
DİĞER% 0,011
KARAHALLI

Açılan Sandık Oranı : % 35,29
Katılım Oranı : % 85,72


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ TOPÇU% 61,53867
CHPMUHAMMET COĞUPLUGİL% 34,92492
MHPMEHMET YEŞİLÖZ% 2,4134
SAADET PARTİSİHİLMİ ÖZGÜL% 0,9213
DSPRAMAZAN KARA% 0,142
BTPHAVVA ÇAKIN% 0,071
SİVASLI

Açılan Sandık Oranı : % 77,78
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHÜRRÜYET ŞAFAK% 46,241.882
AK PARTİŞADAN ÜLKER% 42,781.741
DİĞER% 9,85401
İYİ PARTİRAMAZAN SOYDEMİR% 1,0342
SAADET PARTİSİFATİH KÖLE% 0,052
BTPRAMAZAN UĞUR% 0,021
DSPNACİ KAHRAMAN% 0,021
ULUBEY

Açılan Sandık Oranı : % 95,24
Katılım Oranı : % 87,02


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVELİ KOÇLU% 532.233
CHPALİ RIZA ADA% 44,721.884
MHPADNAN YÖRÜK% 2,2896

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:20 Kaynak: AA

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