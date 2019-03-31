Uşak Son
1 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 474Toplam Seçmen : 155.998Açılan Sandık : 278Açılan Sandık Oranı : % 58,65Kullanılan Oy : 78.603Geçerli Oy : 76.831Katılım Oranı : % 85,65PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ÇAKIN% 38,8329.833İYİ PARTİMUHAMMET GÜR% 37,8229.060MHPMUHAMMET FATİH ERDOĞAN% 10,658.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|474
|Toplam Seçmen
| :
|155.998
|Açılan Sandık
| :
|278
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 58,65
|Kullanılan Oy
| :
|78.603
|Geçerli Oy
| :
|76.831
|Katılım Oranı
| :
|% 85,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ÇAKIN
|% 38,83
|29.833
|İYİ PARTİ
|MUHAMMET GÜR
|% 37,82
|29.060
|MHP
|MUHAMMET FATİH ERDOĞAN
|% 10,65
|8.180
|CHP
|ASIM KALELİOĞLU
|% 10,14
|7.792
|DİĞER
|% 1,89
|1.453
|SAADET PARTİSİ
|İBRAHİM DAĞGEZEN
|% 0,46
|354
|DSP
|ALİ OSMAN AŞCI
|% 0,07
|54
|DP
|İSMAİL TOPAL
|% 0,06
|46
|BTP
|İBRAHİM YILDIRIM
|% 0,04
|27
|VATAN PARTİSİ
|MURATCAN ÇIRAY
|% 0,02
|18
|TKP
|TUĞBA ÇEKİCİ
|% 0,02
|14
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BANAZ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 95,24
|Katılım Oranı
| :
|% 91,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZAFER ARPACI
|% 53,12
|5.565
|CHP
|AHMET OLGAY ALTINDAĞ
|% 30,44
|3.189
|DİĞER
|% 14,87
|1.558
|İYİ PARTİ
|RAMAZAN ALAYBEYOĞLU
|% 1,4
|147
|SAADET PARTİSİ
|ÖZKAN OSKAY
|% 0,14
|15
|TKP
|MEHMET UĞUR KOCABAŞ
|% 0,03
|3
EŞME
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 94,44
|Katılım Oranı
| :
|% 83,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HACI MUSTAFA ÇETİN
|% 53,14
|4.684
|CHP
|YILMAZ TOZAN
|% 46,85
|4.129
|DİĞER
|% 0,01
|1
KARAHALLI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 35,29
|Katılım Oranı
| :
|% 85,72
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ TOPÇU
|% 61,53
|867
|CHP
|MUHAMMET COĞUPLUGİL
|% 34,92
|492
|MHP
|MEHMET YEŞİLÖZ
|% 2,41
|34
|SAADET PARTİSİ
|HİLMİ ÖZGÜL
|% 0,92
|13
|DSP
|RAMAZAN KARA
|% 0,14
|2
|BTP
|HAVVA ÇAKIN
|% 0,07
|1
SİVASLI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 77,78
|Katılım Oranı
| :
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HÜRRÜYET ŞAFAK
|% 46,24
|1.882
|AK PARTİ
|ŞADAN ÜLKER
|% 42,78
|1.741
|DİĞER
|% 9,85
|401
|İYİ PARTİ
|RAMAZAN SOYDEMİR
|% 1,03
|42
|SAADET PARTİSİ
|FATİH KÖLE
|% 0,05
|2
|BTP
|RAMAZAN UĞUR
|% 0,02
|1
|DSP
|NACİ KAHRAMAN
|% 0,02
|1
ULUBEY
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 95,24
|Katılım Oranı
| :
|% 87,02
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|VELİ KOÇLU
|% 53
|2.233
|CHP
|ALİ RIZA ADA
|% 44,72
|1.884
|MHP
|ADNAN YÖRÜK
|% 2,28
|96
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:20 Kaynak: AA
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