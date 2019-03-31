Son Dakika Haberleri: Uşak Son

Uşak Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 474Toplam Seçmen : 155.998Açılan Sandık : 327Açılan Sandık Oranı : % 68,99Kullanılan Oy : 92.414Geçerli Oy : 90.361Katılım Oranı : % 85,79PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ÇAKIN% 39,0735.305İYİ PARTİMUHAMMET GÜR% 37,5333.911MHPMUHAMMET FATİH ERDOĞAN% 10,699.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 474
Toplam Seçmen : 155.998
Açılan Sandık : 327
Açılan Sandık Oranı : % 68,99
Kullanılan Oy : 92.414
Geçerli Oy : 90.361
Katılım Oranı : % 85,79


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ÇAKIN% 39,0735.305
İYİ PARTİMUHAMMET GÜR% 37,5333.911
MHPMUHAMMET FATİH ERDOĞAN% 10,699.659
CHPASIM KALELİOĞLU% 10,119.134
DİĞER% 1,931.745
SAADET PARTİSİİBRAHİM DAĞGEZEN% 0,46416
DSPALİ OSMAN AŞCI% 0,0763
DPİSMAİL TOPAL% 0,0653
BTPİBRAHİM YILDIRIM% 0,0437
VATAN PARTİSİMURATCAN ÇIRAY% 0,0222
TKPTUĞBA ÇEKİCİ% 0,0216
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BANAZ

Açılan Sandık Oranı : % 95,24
Katılım Oranı : % 91,79


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZAFER ARPACI% 53,125.565
CHPAHMET OLGAY ALTINDAĞ% 30,443.189
DİĞER% 14,871.558
İYİ PARTİRAMAZAN ALAYBEYOĞLU% 1,4147
SAADET PARTİSİÖZKAN OSKAY% 0,1415
TKPMEHMET UĞUR KOCABAŞ% 0,033
EŞME

Açılan Sandık Oranı : % 94,44
Katılım Oranı : % 83,09


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHACI MUSTAFA ÇETİN% 53,144.684
CHPYILMAZ TOZAN% 46,854.129
DİĞER% 0,011
KARAHALLI

Açılan Sandık Oranı : % 70,59
Katılım Oranı : % 84,05


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ TOPÇU% 59,611.662
CHPMUHAMMET COĞUPLUGİL% 37,341.041
MHPMEHMET YEŞİLÖZ% 1,9755
SAADET PARTİSİHİLMİ ÖZGÜL% 0,8223
BTPHAVVA ÇAKIN% 0,144
DSPRAMAZAN KARA% 0,113
SİVASLI

Açılan Sandık Oranı : % 88,89
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHÜRRÜYET ŞAFAK% 46,722.177
AK PARTİŞADAN ÜLKER% 42,491.980
DİĞER% 9,81457
İYİ PARTİRAMAZAN SOYDEMİR% 0,942
SAADET PARTİSİFATİH KÖLE% 0,042
BTPRAMAZAN UĞUR% 0,021
DSPNACİ KAHRAMAN% 0,021
ULUBEY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,17


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVELİ KOÇLU% 51,822.331
CHPALİ RIZA ADA% 46,042.071
MHPADNAN YÖRÜK% 2,1396

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:35 Kaynak: AA

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