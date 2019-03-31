Uşak Son
51 dakika önce
MERKEZToplam Sandık : 474Toplam Seçmen : 155.998Açılan Sandık : 367Açılan Sandık Oranı : % 77,43Kullanılan Oy : 103.537Geçerli Oy : 101.193Katılım Oranı : % 85,74PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ÇAKIN% 39,0139.471İYİ PARTİMUHAMMET GÜR% 37,5938.035MHPMUHAMMET FATİH ERDOĞAN% 10,6110.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|474
|Toplam Seçmen
| :
|155.998
|Açılan Sandık
| :
|367
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 77,43
|Kullanılan Oy
| :
|103.537
|Geçerli Oy
| :
|101.193
|Katılım Oranı
| :
|% 85,74
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ÇAKIN
|% 39,01
|39.471
|İYİ PARTİ
|MUHAMMET GÜR
|% 37,59
|38.035
|MHP
|MUHAMMET FATİH ERDOĞAN
|% 10,61
|10.739
|CHP
|ASIM KALELİOĞLU
|% 10,28
|10.398
|DİĞER
|% 1,87
|1.895
|SAADET PARTİSİ
|İBRAHİM DAĞGEZEN
|% 0,45
|452
|DSP
|ALİ OSMAN AŞCI
|% 0,07
|67
|DP
|İSMAİL TOPAL
|% 0,06
|56
|BTP
|İBRAHİM YILDIRIM
|% 0,04
|41
|VATAN PARTİSİ
|MURATCAN ÇIRAY
|% 0,02
|22
|TKP
|TUĞBA ÇEKİCİ
|% 0,02
|17
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BANAZ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 97,62
|Katılım Oranı
| :
|% 91,96
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZAFER ARPACI
|% 52,94
|5.666
|CHP
|AHMET OLGAY ALTINDAĞ
|% 30,47
|3.261
|DİĞER
|% 14,91
|1.596
|İYİ PARTİ
|RAMAZAN ALAYBEYOĞLU
|% 1,48
|158
|SAADET PARTİSİ
|ÖZKAN OSKAY
|% 0,14
|15
|BTP
|HALİL İBRAHİM ÇAKIN
|% 0,04
|4
|TKP
|MEHMET UĞUR KOCABAŞ
|% 0,03
|3
EŞME
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 94,44
|Katılım Oranı
| :
|% 83,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HACI MUSTAFA ÇETİN
|% 53,14
|4.684
|CHP
|YILMAZ TOZAN
|% 46,85
|4.129
|DİĞER
|% 0,01
|1
KARAHALLI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 82,35
|Katılım Oranı
| :
|% 85,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ TOPÇU
|% 58,63
|1.909
|CHP
|MUHAMMET COĞUPLUGİL
|% 36,98
|1.204
|MHP
|MEHMET YEŞİLÖZ
|% 2,89
|94
|SAADET PARTİSİ
|HİLMİ ÖZGÜL
|% 1,2
|39
|BTP
|HAVVA ÇAKIN
|% 0,21
|7
|DSP
|RAMAZAN KARA
|% 0,09
|3
SİVASLI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 94,44
|Katılım Oranı
| :
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HÜRRÜYET ŞAFAK
|% 46,79
|2.327
|AK PARTİ
|ŞADAN ÜLKER
|% 42,51
|2.114
|DİĞER
|% 9,39
|467
|İYİ PARTİ
|RAMAZAN SOYDEMİR
|% 1,23
|61
|SAADET PARTİSİ
|FATİH KÖLE
|% 0,04
|2
|BTP
|RAMAZAN UĞUR
|% 0,02
|1
|DSP
|NACİ KAHRAMAN
|% 0,02
|1
ULUBEY
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 87,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|VELİ KOÇLU
|% 51,82
|2.331
|CHP
|ALİ RIZA ADA
|% 46,04
|2.071
|MHP
|ADNAN YÖRÜK
|% 2,13
|96
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:52 Kaynak: AA
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