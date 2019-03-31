Son Dakika Haberleri: Uşak Son

Uşak Son

51 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 474Toplam Seçmen : 155.998Açılan Sandık : 367Açılan Sandık Oranı : % 77,43Kullanılan Oy : 103.537Geçerli Oy : 101.193Katılım Oranı : % 85,74PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ÇAKIN% 39,0139.471İYİ PARTİMUHAMMET GÜR% 37,5938.035MHPMUHAMMET FATİH ERDOĞAN% 10,6110.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 474
Toplam Seçmen : 155.998
Açılan Sandık : 367
Açılan Sandık Oranı : % 77,43
Kullanılan Oy : 103.537
Geçerli Oy : 101.193
Katılım Oranı : % 85,74


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ÇAKIN% 39,0139.471
İYİ PARTİMUHAMMET GÜR% 37,5938.035
MHPMUHAMMET FATİH ERDOĞAN% 10,6110.739
CHPASIM KALELİOĞLU% 10,2810.398
DİĞER% 1,871.895
SAADET PARTİSİİBRAHİM DAĞGEZEN% 0,45452
DSPALİ OSMAN AŞCI% 0,0767
DPİSMAİL TOPAL% 0,0656
BTPİBRAHİM YILDIRIM% 0,0441
VATAN PARTİSİMURATCAN ÇIRAY% 0,0222
TKPTUĞBA ÇEKİCİ% 0,0217
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BANAZ

Açılan Sandık Oranı : % 97,62
Katılım Oranı : % 91,96


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZAFER ARPACI% 52,945.666
CHPAHMET OLGAY ALTINDAĞ% 30,473.261
DİĞER% 14,911.596
İYİ PARTİRAMAZAN ALAYBEYOĞLU% 1,48158
SAADET PARTİSİÖZKAN OSKAY% 0,1415
BTPHALİL İBRAHİM ÇAKIN% 0,044
TKPMEHMET UĞUR KOCABAŞ% 0,033
EŞME

Açılan Sandık Oranı : % 94,44
Katılım Oranı : % 83,09


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHACI MUSTAFA ÇETİN% 53,144.684
CHPYILMAZ TOZAN% 46,854.129
DİĞER% 0,011
KARAHALLI

Açılan Sandık Oranı : % 82,35
Katılım Oranı : % 85,98


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ TOPÇU% 58,631.909
CHPMUHAMMET COĞUPLUGİL% 36,981.204
MHPMEHMET YEŞİLÖZ% 2,8994
SAADET PARTİSİHİLMİ ÖZGÜL% 1,239
BTPHAVVA ÇAKIN% 0,217
DSPRAMAZAN KARA% 0,093
SİVASLI

Açılan Sandık Oranı : % 94,44
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHÜRRÜYET ŞAFAK% 46,792.327
AK PARTİŞADAN ÜLKER% 42,512.114
DİĞER% 9,39467
İYİ PARTİRAMAZAN SOYDEMİR% 1,2361
SAADET PARTİSİFATİH KÖLE% 0,042
BTPRAMAZAN UĞUR% 0,021
DSPNACİ KAHRAMAN% 0,021
ULUBEY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,17


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVELİ KOÇLU% 51,822.331
CHPALİ RIZA ADA% 46,042.071
MHPADNAN YÖRÜK% 2,1396

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:52 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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