Son Dakika Haberleri: Uşak Son

Uşak Son

32 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 474Toplam Seçmen : 155.998Açılan Sandık : 395Açılan Sandık Oranı : % 83,33Kullanılan Oy : 111.519Geçerli Oy : 108.960Katılım Oranı : % 85,68PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ÇAKIN% 38,7342.205İYİ PARTİMUHAMMET GÜR% 37,841.192MHPMUHAMMET FATİH ERDOĞAN% 10,5311.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 474
Toplam Seçmen : 155.998
Açılan Sandık : 395
Açılan Sandık Oranı : % 83,33
Kullanılan Oy : 111.519
Geçerli Oy : 108.960
Katılım Oranı : % 85,68


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ÇAKIN% 38,7342.205
İYİ PARTİMUHAMMET GÜR% 37,841.192
MHPMUHAMMET FATİH ERDOĞAN% 10,5311.475
CHPASIM KALELİOĞLU% 10,4611.396
DİĞER% 1,821.985
SAADET PARTİSİİBRAHİM DAĞGEZEN% 0,45489
DSPALİ OSMAN AŞCI% 0,0670
DPİSMAİL TOPAL% 0,0559
BTPİBRAHİM YILDIRIM% 0,0443
VATAN PARTİSİMURATCAN ÇIRAY% 0,0224
TKPTUĞBA ÇEKİCİ% 0,0222
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BANAZ

Açılan Sandık Oranı : % 97,62
Katılım Oranı : % 91,96


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZAFER ARPACI% 52,945.666
CHPAHMET OLGAY ALTINDAĞ% 30,473.261
DİĞER% 14,781.582
İYİ PARTİRAMAZAN ALAYBEYOĞLU% 1,56167
SAADET PARTİSİÖZKAN OSKAY% 0,1718
BTPHALİL İBRAHİM ÇAKIN% 0,066
TKPMEHMET UĞUR KOCABAŞ% 0,033
EŞME

Açılan Sandık Oranı : % 94,44
Katılım Oranı : % 83,09


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHACI MUSTAFA ÇETİN% 53,144.684
CHPYILMAZ TOZAN% 46,854.129
DİĞER% 0,011
KARAHALLI

Açılan Sandık Oranı : % 88,24
Katılım Oranı : % 85,53


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ TOPÇU% 58,732.012
CHPMUHAMMET COĞUPLUGİL% 36,841.262
MHPMEHMET YEŞİLÖZ% 2,8999
SAADET PARTİSİHİLMİ ÖZGÜL% 1,2643
BTPHAVVA ÇAKIN% 0,27
DSPRAMAZAN KARA% 0,093
SİVASLI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHÜRRÜYET ŞAFAK% 46,612.474
AK PARTİŞADAN ÜLKER% 42,262.243
DİĞER% 9,91526
İYİ PARTİRAMAZAN SOYDEMİR% 1,1561
SAADET PARTİSİFATİH KÖLE% 0,042
BTPRAMAZAN UĞUR% 0,021
DSPNACİ KAHRAMAN% 0,021
ULUBEY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,17


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVELİ KOÇLU% 51,822.331
CHPALİ RIZA ADA% 46,042.071
MHPADNAN YÖRÜK% 2,1396

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:05 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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