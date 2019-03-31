Uşak Son
1 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 474Toplam Seçmen : 155.998Açılan Sandık : 417Açılan Sandık Oranı : % 87,97Kullanılan Oy : 118.135Geçerli Oy : 115.390Katılım Oranı : % 85,85PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ÇAKIN% 38,8644.841İYİ PARTİMUHAMMET GÜR% 37,7343.534MHPMUHAMMET FATİH ERDOĞAN% 10,6412.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|474
|Toplam Seçmen
| :
|155.998
|Açılan Sandık
| :
|417
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 87,97
|Kullanılan Oy
| :
|118.135
|Geçerli Oy
| :
|115.390
|Katılım Oranı
| :
|% 85,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ÇAKIN
|% 38,86
|44.841
|İYİ PARTİ
|MUHAMMET GÜR
|% 37,73
|43.534
|MHP
|MUHAMMET FATİH ERDOĞAN
|% 10,64
|12.276
|CHP
|ASIM KALELİOĞLU
|% 10,34
|11.932
|DİĞER
|% 1,77
|2.048
|SAADET PARTİSİ
|İBRAHİM DAĞGEZEN
|% 0,45
|524
|DSP
|ALİ OSMAN AŞCI
|% 0,07
|78
|DP
|İSMAİL TOPAL
|% 0,05
|59
|BTP
|İBRAHİM YILDIRIM
|% 0,04
|47
|VATAN PARTİSİ
|MURATCAN ÇIRAY
|% 0,02
|27
|TKP
|TUĞBA ÇEKİCİ
|% 0,02
|24
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BANAZ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 97,62
|Katılım Oranı
| :
|% 91,96
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZAFER ARPACI
|% 52,94
|5.666
|CHP
|AHMET OLGAY ALTINDAĞ
|% 30,47
|3.261
|DİĞER
|% 14,78
|1.582
|İYİ PARTİ
|RAMAZAN ALAYBEYOĞLU
|% 1,56
|167
|SAADET PARTİSİ
|ÖZKAN OSKAY
|% 0,17
|18
|BTP
|HALİL İBRAHİM ÇAKIN
|% 0,06
|6
|TKP
|MEHMET UĞUR KOCABAŞ
|% 0,03
|3
EŞME
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 94,44
|Katılım Oranı
| :
|% 83,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HACI MUSTAFA ÇETİN
|% 53,14
|4.684
|CHP
|YILMAZ TOZAN
|% 46,85
|4.129
|DİĞER
|% 0,01
|1
KARAHALLI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 85,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ TOPÇU
|% 59,28
|2.264
|CHP
|MUHAMMET COĞUPLUGİL
|% 36,03
|1.376
|MHP
|MEHMET YEŞİLÖZ
|% 2,88
|110
|SAADET PARTİSİ
|HİLMİ ÖZGÜL
|% 1,31
|50
|BTP
|HAVVA ÇAKIN
|% 0,18
|7
|DİĞER
|% 0,18
|7
|DSP
|RAMAZAN KARA
|% 0,13
|5
SİVASLI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HÜRRÜYET ŞAFAK
|% 46,8
|2.474
|AK PARTİ
|ŞADAN ÜLKER
|% 42,43
|2.243
|DİĞER
|% 9,18
|485
|İYİ PARTİ
|RAMAZAN SOYDEMİR
|% 1,51
|80
|SAADET PARTİSİ
|FATİH KÖLE
|% 0,04
|2
|BTP
|RAMAZAN UĞUR
|% 0,02
|1
|DSP
|NACİ KAHRAMAN
|% 0,02
|1
ULUBEY
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 87,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|VELİ KOÇLU
|% 51,82
|2.331
|CHP
|ALİ RIZA ADA
|% 46,04
|2.071
|MHP
|ADNAN YÖRÜK
|% 2,13
|96
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:22 Kaynak: AA
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