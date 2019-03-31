Son Dakika Haberleri: Uşak Son

Uşak Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 474Toplam Seçmen : 155.998Açılan Sandık : 417Açılan Sandık Oranı : % 87,97Kullanılan Oy : 118.135Geçerli Oy : 115.390Katılım Oranı : % 85,85PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ÇAKIN% 38,8644.841İYİ PARTİMUHAMMET GÜR% 37,7343.534MHPMUHAMMET FATİH ERDOĞAN% 10,6412.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 474
Toplam Seçmen : 155.998
Açılan Sandık : 417
Açılan Sandık Oranı : % 87,97
Kullanılan Oy : 118.135
Geçerli Oy : 115.390
Katılım Oranı : % 85,85


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ÇAKIN% 38,8644.841
İYİ PARTİMUHAMMET GÜR% 37,7343.534
MHPMUHAMMET FATİH ERDOĞAN% 10,6412.276
CHPASIM KALELİOĞLU% 10,3411.932
DİĞER% 1,772.048
SAADET PARTİSİİBRAHİM DAĞGEZEN% 0,45524
DSPALİ OSMAN AŞCI% 0,0778
DPİSMAİL TOPAL% 0,0559
BTPİBRAHİM YILDIRIM% 0,0447
VATAN PARTİSİMURATCAN ÇIRAY% 0,0227
TKPTUĞBA ÇEKİCİ% 0,0224
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BANAZ

Açılan Sandık Oranı : % 97,62
Katılım Oranı : % 91,96


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZAFER ARPACI% 52,945.666
CHPAHMET OLGAY ALTINDAĞ% 30,473.261
DİĞER% 14,781.582
İYİ PARTİRAMAZAN ALAYBEYOĞLU% 1,56167
SAADET PARTİSİÖZKAN OSKAY% 0,1718
BTPHALİL İBRAHİM ÇAKIN% 0,066
TKPMEHMET UĞUR KOCABAŞ% 0,033
EŞME

Açılan Sandık Oranı : % 94,44
Katılım Oranı : % 83,09


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHACI MUSTAFA ÇETİN% 53,144.684
CHPYILMAZ TOZAN% 46,854.129
DİĞER% 0,011
KARAHALLI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,12


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ TOPÇU% 59,282.264
CHPMUHAMMET COĞUPLUGİL% 36,031.376
MHPMEHMET YEŞİLÖZ% 2,88110
SAADET PARTİSİHİLMİ ÖZGÜL% 1,3150
BTPHAVVA ÇAKIN% 0,187
DİĞER% 0,187
DSPRAMAZAN KARA% 0,135
SİVASLI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHÜRRÜYET ŞAFAK% 46,82.474
AK PARTİŞADAN ÜLKER% 42,432.243
DİĞER% 9,18485
İYİ PARTİRAMAZAN SOYDEMİR% 1,5180
SAADET PARTİSİFATİH KÖLE% 0,042
BTPRAMAZAN UĞUR% 0,021
DSPNACİ KAHRAMAN% 0,021
ULUBEY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,17


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVELİ KOÇLU% 51,822.331
CHPALİ RIZA ADA% 46,042.071
MHPADNAN YÖRÜK% 2,1396

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:22 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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