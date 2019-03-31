Son Dakika Haberleri: Uşak Son

Uşak Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 474Toplam Seçmen : 155.998Açılan Sandık : 429Açılan Sandık Oranı : % 90,51Kullanılan Oy : 121.502Geçerli Oy : 118.700Katılım Oranı : % 85,87PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ÇAKIN% 39,0546.357İYİ PARTİMUHAMMET GÜR% 37,5444.564MHPMUHAMMET FATİH ERDOĞAN% 10,6612.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 474
Toplam Seçmen : 155.998
Açılan Sandık : 429
Açılan Sandık Oranı : % 90,51
Kullanılan Oy : 121.502
Geçerli Oy : 118.700
Katılım Oranı : % 85,87


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ÇAKIN% 39,0546.357
İYİ PARTİMUHAMMET GÜR% 37,5444.564
MHPMUHAMMET FATİH ERDOĞAN% 10,6612.650
CHPASIM KALELİOĞLU% 10,3112.237
DİĞER% 1,772.106
SAADET PARTİSİİBRAHİM DAĞGEZEN% 0,46542
DSPALİ OSMAN AŞCI% 0,0780
DPİSMAİL TOPAL% 0,0563
BTPİBRAHİM YILDIRIM% 0,0450
VATAN PARTİSİMURATCAN ÇIRAY% 0,0227
TKPTUĞBA ÇEKİCİ% 0,0224
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BANAZ

Açılan Sandık Oranı : % 97,62
Katılım Oranı : % 91,33


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZAFER ARPACI% 53,295.644
CHPAHMET OLGAY ALTINDAĞ% 30,83.262
DİĞER% 13,741.455
İYİ PARTİRAMAZAN ALAYBEYOĞLU% 1,8191
SAADET PARTİSİÖZKAN OSKAY% 0,2223
BTPHALİL İBRAHİM ÇAKIN% 0,1112
TKPMEHMET UĞUR KOCABAŞ% 0,044
EŞME

Açılan Sandık Oranı : % 94,44
Katılım Oranı : % 83,51


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHACI MUSTAFA ÇETİN% 53,114.684
CHPYILMAZ TOZAN% 46,814.129
SAADET PARTİSİSEYFULLAH KAYMAK% 0,033
BTPAHMET KOZAK% 0,033
DİĞER% 0,011
KARAHALLI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,59


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ TOPÇU% 59,282.264
CHPMUHAMMET COĞUPLUGİL% 36,031.376
MHPMEHMET YEŞİLÖZ% 2,88110
SAADET PARTİSİHİLMİ ÖZGÜL% 1,3150
BTPHAVVA ÇAKIN% 0,187
DİĞER% 0,187
DSPRAMAZAN KARA% 0,135
SİVASLI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHÜRRÜYET ŞAFAK% 46,82.474
AK PARTİŞADAN ÜLKER% 42,432.243
DİĞER% 9,18485
İYİ PARTİRAMAZAN SOYDEMİR% 1,5180
SAADET PARTİSİFATİH KÖLE% 0,042
BTPRAMAZAN UĞUR% 0,021
DSPNACİ KAHRAMAN% 0,021
ULUBEY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,17


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVELİ KOÇLU% 51,822.331
CHPALİ RIZA ADA% 46,042.071
MHPADNAN YÖRÜK% 2,1396

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:51 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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