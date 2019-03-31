Uşak Son
1 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 474Toplam Seçmen : 155.998Açılan Sandık : 454Açılan Sandık Oranı : % 95,78Kullanılan Oy : 128.429Geçerli Oy : 125.423Katılım Oranı : % 85,79PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ÇAKIN% 38,9248.813İYİ PARTİMUHAMMET GÜR% 37,6847.265MHPMUHAMMET FATİH ERDOĞAN% 10,6413.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|474
|Toplam Seçmen
| :
|155.998
|Açılan Sandık
| :
|454
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 95,78
|Kullanılan Oy
| :
|128.429
|Geçerli Oy
| :
|125.423
|Katılım Oranı
| :
|% 85,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ÇAKIN
|% 38,92
|48.813
|İYİ PARTİ
|MUHAMMET GÜR
|% 37,68
|47.265
|MHP
|MUHAMMET FATİH ERDOĞAN
|% 10,64
|13.339
|CHP
|ASIM KALELİOĞLU
|% 10,36
|12.991
|DİĞER
|% 1,69
|2.123
|SAADET PARTİSİ
|İBRAHİM DAĞGEZEN
|% 0,48
|603
|DSP
|ALİ OSMAN AŞCI
|% 0,07
|90
|DP
|İSMAİL TOPAL
|% 0,06
|74
|BTP
|İBRAHİM YILDIRIM
|% 0,05
|58
|VATAN PARTİSİ
|MURATCAN ÇIRAY
|% 0,03
|35
|TKP
|TUĞBA ÇEKİCİ
|% 0,03
|32
* Partilerin Türkiye
genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BANAZ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 97,62
|Katılım Oranı
| :
|% 89,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZAFER ARPACI
|% 55,02
|5.644
|CHP
|AHMET OLGAY ALTINDAĞ
|% 31,82
|3.264
|DİĞER
|% 10,44
|1.071
|İYİ PARTİ
|RAMAZAN ALAYBEYOĞLU
|% 2,21
|227
|SAADET PARTİSİ
|ÖZKAN OSKAY
|% 0,24
|25
|BTP
|HALİL İBRAHİM ÇAKIN
|% 0,2
|21
|TKP
|MEHMET UĞUR KOCABAŞ
|% 0,05
|5
|DSP
|FİLİZ SAĞIR
|% 0,02
|2
EŞME
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 97,22
|Katılım Oranı
| :
|% 83,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HACI MUSTAFA ÇETİN
|% 53,18
|4.839
|CHP
|YILMAZ TOZAN
|% 46,71
|4.250
|BTP
|AHMET KOZAK
|% 0,05
|5
|SAADET PARTİSİ
|SEYFULLAH KAYMAK
|% 0,04
|4
|DİĞER
|% 0,01
|1
KARAHALLI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 85,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ TOPÇU
|% 59,28
|2.264
|CHP
|MUHAMMET COĞUPLUGİL
|% 36,03
|1.376
|MHP
|MEHMET YEŞİLÖZ
|% 2,88
|110
|SAADET PARTİSİ
|HİLMİ ÖZGÜL
|% 1,31
|50
|BTP
|HAVVA ÇAKIN
|% 0,18
|7
|DİĞER
|% 0,18
|7
|DSP
|RAMAZAN KARA
|% 0,13
|5
SİVASLI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HÜRRÜYET ŞAFAK
|% 46,8
|2.474
|AK PARTİ
|ŞADAN ÜLKER
|% 42,43
|2.243
|DİĞER
|% 9,18
|485
|İYİ PARTİ
|RAMAZAN SOYDEMİR
|% 1,51
|80
|SAADET PARTİSİ
|FATİH KÖLE
|% 0,04
|2
|BTP
|RAMAZAN UĞUR
|% 0,02
|1
|DSP
|NACİ KAHRAMAN
|% 0,02
|1
ULUBEY
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 87,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|VELİ KOÇLU
|% 51,77
|2.331
|CHP
|ALİ RIZA ADA
|% 45,99
|2.071
|MHP
|ADNAN YÖRÜK
|% 2,22
|100
|BTP
|YENER ÇOBAN
|% 0,02
|1
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:23 Kaynak: AA
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