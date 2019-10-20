Son Dakika Haberleri: Uşak Spor A.Ş.: 4-1
Son Dakika Spor Uşak Spor A.Ş.: 4-1

Uşak Spor A.Ş.: 4-1

33 dakika önce

STAT: GaziHAKEMLER: Ozan Bileyci (xxx), Şenol Bektaş (xxx), Murat Erölmez (xxx)KASTAMONUSPOR 1966: İsmail (xxx)-, Recep (xx), Doğanay (xx), İlyas (xxx) (Dk. 55 Yusuf x), Metincan (xxx), Harun (xxx) (Dk. 64 Hakkı x), Faruk (xx), Özgür Yılmaz (xx), Alican (xxx) (Dk.

Uşak Spor A.Ş.: 4-1, System.String[]

STAT: Gazi

HAKEMLER: Ozan Bileyci (xxx), Şenol Bektaş (xxx), Murat Erölmez (xxx)

KASTAMONUSPOR 1966: İsmail (xxx)-, Recep (xx), Doğanay (xx), İlyas (xxx) (Dk. 55 Yusuf x), Metincan (xxx), Harun (xxx) (Dk. 64 Hakkı x), Faruk (xx), Özgür Yılmaz (xx), Alican (xxx) (Dk.72 Özgür İleri x), Ömer (xxx), Hakan (xx)

UŞAK SPOR A.Ş.: Ersin (x)-, Oğuzhan (x), Emre (x) (Dk. 46 İbrahim x),Ozan (x) (Dk. 63  Erdi x), Kadir (xx), Ömer (x), Seçkin (xx), Abdullah (xx), Alpay (xx), Berat (x), Tuğrul (x) (Dk. 63 Mehmet x)

GOLLER: Dk.4-Dk. 52 İlyas, Dk.75 Faruk, Dk. 77 Yusuf (Kastamonuspor 1966) - Dk. 71 Abdullah (Uşak Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor A.Ş.)

SARI KARTLAR: Hakkı (Kastamonuspor 1966), Tuğrul, Seçkin, İbrahim (Uşak Spor A.Ş.)

KIRMIZI KARTLAR:  Dk. 75 Berat (Uşak Spor A.Ş.)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk ettiği Uşak Spor A.Ş.'yi 4-1 mağlup etti.

4'üncü dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Recep'in ceza sahası içerisine kestiği ortada İlyas'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

52'nci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Recep'in pasında topla buluşan İlyas'ın sert şutu ağlarla gitti:  2-0

71'inci dakikada Uşakspor lehine kazanılan serbest vuruşta, topun başına Abdullah geçti. Abdullah'ın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören pozisyonda şık vuruşunda top kaleci İsmail'in uzanamayacağı köşeye gitti.  2-1

75'inci dakikada  Kastamonuspor 1966'nın kazandığı serbest vuruşta, Hakkı ceza sahası içinde Berat tarafından düşürüldü. Hakem bu pozisyonda Berat'a ikinci sarı karttan kırmızı kartı göstererek penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Faruk topu ağlarla buluşturdu. 3-1

77'nci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında ceza sahası içi sağ çaprazdan Metincan Cici'nin vuruşunda top yan direkten döndü, dönen topu Yusuf tamamladı. 4-1

Karşılaşma 4-1 ev sahibinin üstünlüğü ile sona erdi.


- Kastamonu
Kastamonuspor, Özgür Yılmaz, Uşak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:53 Kaynak: DHA
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