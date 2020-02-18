Uşak Spor'un rakibi Van Spor Futbol Kulübü - Son Dakika
Son Dakika Spor Uşak Spor'un rakibi Van Spor Futbol Kulübü - Son Dakika Spor

Uşak Spor'un rakibi Van Spor Futbol Kulübü

7 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda oynadığı Etimesgut Belediyespor maçını 2-1 kazanan Uşak Spor, yarın sahasında Van Spor Futbol Kulübü ile kozlarını paylaşacak.

Uşak Spor'un rakibi Van Spor Futbol Kulübü, System.String[]

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda oynadığı Etimesgut Belediyespor maçını 2-1 kazanan Uşak Spor, yarın sahasında Van Spor Futbol Kulübü ile kozlarını paylaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Oğuzhan Uğurlu'nun yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Ev sahibi Uşak Spor'da sarı kart cezası nedeniyle Türker Toptaş ile Berkay Özer, bu maçta forma giyemeyecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Uşak, Van, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:28 Kaynak: DHA
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