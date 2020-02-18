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Uşak Spor'un rakibi Van Spor Futbol Kulübü
7 saat önce
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda oynadığı Etimesgut Belediyespor maçını 2-1 kazanan Uşak Spor, yarın sahasında Van Spor Futbol Kulübü ile kozlarını paylaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:28 Kaynak: DHA
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda oynadığı Etimesgut Belediyespor maçını 2-1 kazanan Uşak Spor, yarın sahasında Van Spor Futbol Kulübü ile kozlarını paylaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Oğuzhan Uğurlu'nun yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Ev sahibi Uşak Spor'da sarı kart cezası nedeniyle Türker Toptaş ile Berkay Özer, bu maçta forma giyemeyecek.
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