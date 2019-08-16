Uşak Süpermoto Pisti'nde 'Drift Festivali' yapılacak
34 dakika önce
Uşak Süpermoto pistinde ikinci Drift Festivali bu hafta sonu yapılacak.
Uşak Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:06 Kaynak: İHA
Süpermoto pistinde ikinci Drift Festivali bu hafta sonu yapılacak.
Uşak'ta birincisi 2017'nin Nisan ayında yapılan Drift Festivali'nin ikincisi ise 18 Ağustos Pazar günü Uşak Süpermoto Pisti'nde gerçekleşecek. Birbirinden profesyonel drift ustalarının hünerlerini sergileyeceği festival, bu hafta sonu 13.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Uşak halkı da gösterileri ücretsiz izleme fırsatı bulacak.
Uşak Gençlik ve Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
İl Müdürlüğü, Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi
'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek olan festivalde ayrıca milli sporcu Asrın Rodi Pak'ın da motosiklet gösterisi yapması planlanıyor. - UŞAK
Rum aktivistten, katliamın yıldönümünde 'bizi affedin' çağrısı Günlük burç yorumları 16 Ağustos 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) Yemekteyiz yarışmacıları, MasterChef Türkiye'nin kadrosuna dahil oldu Fenerbahçe'ye Batshuayi'den kötü haber! Hedef PSG'nin golcüsü