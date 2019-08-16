Son Dakika Haberleri: Uşak Süpermoto Pisti'nde 'Drift Festivali' yapılacak
Son Dakika Spor Haber

Uşak Süpermoto Pisti'nde 'Drift Festivali' yapılacak

34 dakika önce

Uşak Süpermoto pistinde ikinci Drift Festivali bu hafta sonu yapılacak.

Uşak Süpermoto Pisti'nde 'Drift Festivali' yapılacak, System.String[]
Uşak Süpermoto pistinde ikinci Drift Festivali bu hafta sonu yapılacak.

Uşak'ta birincisi 2017'nin Nisan ayında yapılan Drift Festivali'nin ikincisi ise 18 Ağustos Pazar günü Uşak Süpermoto Pisti'nde gerçekleşecek. Birbirinden profesyonel drift ustalarının hünerlerini sergileyeceği festival, bu hafta sonu 13.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Uşak halkı da gösterileri ücretsiz izleme fırsatı bulacak.

Uşak Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü, Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek olan festivalde ayrıca milli sporcu Asrın Rodi Pak'ın da motosiklet gösterisi yapması planlanıyor. - UŞAK
Uşak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rum aktivistten, katliamın yıldönümünde 'bizi affedin' çağrısı
Günlük burç yorumları 16 Ağustos 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) Yemekteyiz yarışmacıları, MasterChef Türkiye'nin kadrosuna dahil oldu Fenerbahçe'ye Batshuayi'den kötü haber! Hedef PSG'nin golcüsü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 12:40:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak Süpermoto Pisti'nde 'Drift Festivali' yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]