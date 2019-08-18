Son Dakika Haberleri: Uşak Süpermoto Pistinde Drift Festivali nefesleri kesti
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Uşak Süpermoto Pistinde Drift Festivali nefesleri kesti

1 saat önce

Uşak 2. Drift Festivali süpermoto pistinde, çeşitli bölgelerden gelen drift pilotlarının katılımıyla yapıldı.

Uşak Süpermoto Pistinde Drift Festivali nefesleri kesti, System.String[]
Uşak 2. Drift Festivali süpermoto pistinde, çeşitli bölgelerden gelen drift pilotlarının katılımıyla yapıldı.

Uşak'ta birincisi 2017 Nisan ayında yapılan Drift Festivali'nin ikincisi hafta sonu Uşak Süpermoto Pisti'nde gerçekleştirildi. Birbirinden profesyonel drift pilotları, bütün hünerlerini sergileyerek, pistin etrafına etten duvar ören Uşak halkına heyecanlı dakikalar yaşattı.

Modifiye araçlarıyla Serkan Honamlı Antalya'dan, Abbas Çimen ve Örge Pamukçu İstanbul'dan, Salih Altan ve Metin Altan Kayseri'den, Görkem Coşkun Ankara'dan katılırken Güney Altuner ise Uşak'tan katılan drift pilotları oldu.

Muhteşem şovlarıyla Uşaklı izleyicilere adrenalin dolu dakikalar yaşatan usta driftciler ayrı ayrı hünerlerini sergilediler.

Etkinlik Uşaklılar dan tam not aldı

Uşak Valiliği ile Uşak Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü ve bazı kurumların katkılarıyla gerçekleştirilen festivalde ayrıca, Uşak'ın gururu milli motosporcu Asrın Rodi Pak ise muhteşem motoşovuyla tribünleri ve pistin çevresini dolduran Uşak halkından tam not aldı.

Drift pilotlarıyla birlikte araçlara binen Uşak Jandarma Alay Komutanı Albay Yalçın Baysal, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Gençlik Spor İl Müdürü Tahir Emre Can'da bu heyecana ortak oldular. Etkinlikte Can'ın bindiği aracın tekerleğin çıkması kısa süreli korkuya neden olurken neyse ki herhangi bir tatsızlık yaşanmadı.

Etkinlik büyük bir ilgi ile izlendi. - UŞAK
Kayseri, Antalya, Ankara, Uşak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:12 Kaynak: İHA
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