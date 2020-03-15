Uşak'ta 1.5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta 1.5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Uşak'ta 1.5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

7 saat önce

Uşak'ta 1.5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi Kaçak akaryakıt operasyonunda 3 kişiye gözaltı Uşak polisi kaçak akaryakıt operasyonu kapsamında 3 kişiyi gözaltına alırken, operasyonda 1.5 ton madeni yağ karışımı kaçak akaryakıta ele geçirildi.

Uşak'ta 1.5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaçak akaryakıt operasyonunda 3 kişiye gözaltı

UŞAK - Uşak polisi kaçak akaryakıt operasyonu kapsamında 3 kişiyi gözaltına alırken, operasyonda 1.5 ton madeni yağ karışımı kaçak akaryakıta ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında taşımacılık sektöründe kullanılan kamyonlara kaçak akaryakıt verildiği yönünde çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında yapılan takiple; T.E. ve A.A. adlı şüphelilerin, 64 HC 900 plakalı pikabın kasasında bulunan bidonlardan, 64 BC 272 plakalı çekiciye madeni yağ karışımlı akaryakıt aktardıkları tespit edildi.

Öte yandan şüphelilerden T. E.'nin Kalfa Köyü Mevkinde bulunan deposunda yapılan aramada, 1.5 ton madeni yağ karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından kaçak akaryakıt dolu bidonlara el konulurken, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta 1.5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:36 Kaynak: İHA
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