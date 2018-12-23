Uşak'ta 1'i Engelli 3 Kardeş Evlerinde Ölü Bulundu

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Bir Babanın Yıkıldığı An! 3 Çocuğunu Yerde Hareketsiz Halde Buldu

Bakan Selçuk, 5 Bin 778 Kişinin Atamasının Yarın Yapılacağını Açıkladı

Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var