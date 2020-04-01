Uşak'ta 1 köy karantinaya alındı - Son Dakika

Uşak'ta 1 köy karantinaya alındı
15 dakika önce
Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Gürlek köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Gürlek köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Uşak Valiliğinin sosyal medya adresinden yapılan duyuruda, Gürlek köyünde İlçe Hıfzıssıha Kurulu tarafından alınan karar gereğince dünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçildiği ve köye giriş çıkışların kapatıldığı kaydedildi. - UŞAK
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:45 Kaynak: İHA
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