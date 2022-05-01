Uşak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı - Son Dakika
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Uşak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

01.05.2022 13:58
Uşak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Uşak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Uşak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Uşak Belediyesi eski hizmet binası önünde bir araya gelen sendika ve siyasi parti üyeleri, İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş sırasında topluluk tarafından çeşitli sloganlar atıldı.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda devam eden programda, 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

İstiklal Marşı'nın da okunduğu törende işçiler halay çekti.

Gruba, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım da destek verdi.

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Manisa Emek, Demokrasi ve Barış Platformu üyeleri, basın açıklaması yaptı Manisa Emek, Demokrasi ve Barış Platformu üyeleri, basın açıklaması yaptı

15 Temmuz Şehitleri, Uşak Belediyesi, 1 Mayıs, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı - Son Dakika
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