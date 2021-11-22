Uşak'ta 11 gün önce tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Uşak'ta 11 Kasım'daki kavgada av tüfeğiyle yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Beşinci Çamtepe Sokak'taki kavgada yaralanan Durmuş Tilki (17), Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgayla ilgili aranan zanlı İ.G. (20) Afyonkarahisar'da saklandığı evde, onunla kaçtığı ve olayla ilişkisi olduğu değerlendirilen eniştesi Ö.A. (23) da Denizli'nin Çivril ilçesinde gözaltına alındı.

Zanlının dedesinin evinde yangın çıktı

Olayın gerçekleştiği Beşinci Çamtepe Sokak'ta yaşayan zanlı İ.G'nin dedesi İ.G'ye ait müstakil evde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü, evde hasar oluştu.

Evde yangın çıktığı bilgisi üzerine olay yerine gelen İ.G'nin yakınlarına maktul Tilki'nin yakınları taş ve sopalarla saldırdı. Polis ekipleri, havaya ateş açarak ve biber gazıyla olaya müdahale etti.

Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Beşinci Çamtepe Sokak'ta 11 Kasım'da Durmuş Tilki ile aynı mahallede yaşayan İ.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.G. evden aldığı av tüfeğiyle Tilki'ye ateş açmıştı. Yaralanan Tilki, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.