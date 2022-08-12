Uşak'ta yapılan 10 yardım çağrısından 6'sı asılsız - Son Dakika
Üye Girişi

Uşak'ta yapılan 10 yardım çağrısından 6'sı asılsız

12.08.2022 13:31
Uşak'ta yapılan 10 yardım çağrısından 6'sı asılsız

Uşak'ta 112 Acil Çağrı Merkezine 2021 yılında yapılan ihbarlarda yüzde 71,2 olan asılsız oranının, bu yılın ilk 7 ayında yüzde 63,4'e kadar gerilediği belirtildi.

Uşak'ta 112 Acil Çağrı Merkezine 2021 yılında yapılan ihbarlarda yüzde 71,2 olan asılsız oranının, bu yılın ilk 7 ayında yüzde 63,4'e kadar gerilediği belirtildi.

Uşak'ta 26 Aralık 2018 saat 10.00 itibariyle 110 Yangın İhbar entegrasyonu gerçekleşerek ilk çağrıyı alan Uşak 112 Acil Çağrı Merkezi, sırasıyla 112 Sıhhı İmdat, 156 Jandarma İmdat, 155 Polis İmdat, 177 Orman Yangın İhbar Hattı ve son olarak 6 Nisan 2021 saat 14.00 itibariyle Alo AFAD'ın entegre olmasıyla birlikte tüm acil çağrıları tek numara üzerinden yürütmeye devam ediyor. 7/24 saat esasına göre hizmet veren Merkezi ise en çok asılsız ihbarlar yoruyor.

Uşak 112 Acil Çağrı Merkezine 2021 yılında yapılan toplam 497 bin 112 adet çağrıdan yüzde 71,23'ü asılsız ve gereksiz olarak kayıtlara geçti. Asılsız ve gereksiz çağrı oranlarının düşürülmesine yönelik olarak 2022 yılında yapılan tanıtım çalışmaları ve halkta oluşan bilinç sayesinde 01 – 31 Temmuz 2022 döneminde asılsız ve gereksiz arama oranı yüzde 63,46'e kadar düşürüldü.

Gereksiz çağrıların genelini çalışıp çalışmadığını deneme, cepte yanlışlıkla arama, kurum telefonu sorma, nöbetçi eczane sorma ve küçük çocuklar tarafından yapılan aramaların oluşturduğu belirtildi. Acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara daha hızlı ve sağlıklı hizmet sunulabilmesi için bu oranın daha makul seviyelere düşürülmesi gerektiği ifade edildi. - UŞAK

YORUMLAR
500
Uşak'ta Sivaslı ve Eşme kaymakamları değişti Uşak'ta Sivaslı ve Eşme kaymakamları değişti Uşakspor transferde gaza bastı Uşakspor transferde gaza bastı
Kaynak: İHA

Aralık, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta yapılan 10 yardım çağrısından 6'sı asılsız - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Tarım Kredi marketlerindeki indirim, 15 Ağustos Pazartesi günü başlıyor
12:32 ORC'a göre AK Parti'nin oyları yüzde 27'ye düşerken İYİ Parti'nin oyları yüzde 22'ye yükseldi
12:24 Kılıçdaroğlu: CHP, iktidara en yakın dönemdedir
12:21 Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi hedefi önündeki tek engel olan Kopenhag maçına tam kadro gidiyor
12:09 Kılıçdaroğlu YSK bilgilerini nereden aldığını açıklamadı! CHP'nin düzeltme yapması sonrası İçişleri Bakanı Soylu özür bekliyor
12:29 Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia: Kafamda Türkiye her zaman Osmanlı İmparatorluğu olarak canlanıyordu
11:50 Akılalmaz kuş her gün aynı saatte pencere içerisinden girerek para bırakıyor
11:38 Tuz Gölü'nü alg ve bakteriler sardı! Gölün pembeye dönmesinin nedeni belli oldu
11:28 Sigara bağımlısının akciğer görüntüsü korkuttu! Farkı gören bırakabilir
11:25 Şovmen Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki hayatını anlattı: Haftada 6 gün yaptım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 13:31:39. #1.12#
SON DAKİKA: Uşak'ta yapılan 10 yardım çağrısından 6'sı asılsız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement