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Uşak'ta 13 yıl önce öldüren şahsın torunu ihbar etti polis cesede ulaştı

1 saat önce

Uşak'ta 13 yıl önce öldüren şahsın torunu ihbar etti polis cesede ulaştı Uşak'ta polis 13 yıl önce işlenen cinayeti aydınlattı -Polis iş makinesi ile 2 gündür yaptığı kazada cesede ulaşmayı başardı -Yakınları sinir krizi geçirdi -Kaybolduğu söylenen adamın 13 yıl sonra kuyudan cesedi...

Uşak'ta 13 yıl önce öldüren şahsın torunu ihbar etti polis cesede ulaştı

Uşak'ta polis 13 yıl önce işlenen cinayeti aydınlattı

- Polis iş makinesi ile 2 gündür yaptığı kazada cesede ulaşmayı başardı

-Yakınları sinir krizi geçirdi

-Kaybolduğu söylenen adamın 13 yıl sonra kuyudan cesedi çıkarıldı

-Kazı çalışmalarında battaniyeye sarılı çok sayıda kemik ve kafatası parçalarına ulaşıldı

UŞAK - Uşak'ta yaklaşık 13 yıl önce imam nikahlı eşi ve sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs tarafından işlenen cinayet ile ilgili maktülün torununun yaklaşık 2 gün önce emniyet güçlerine yaptığı ihbar sonucu başlatılan cesedi arama çalışmaları 2. gününde sonuç verdi. Maktule ait olduğu düşünülen vücudun çeşitli yerlerine ait çok sayıda kemik ve kafatası parçaları battaniyeye sarılı halde bulundu.

Uşak'ta 49 yaşındayken kaybolan Mehmet Yobaz'ın yakınları Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp ihbarında bulunmuştu. Mehmet Yobaz'ın imam nikahlı eşi olan A.A. sevgilisi olduğu ve aynı evde yaşadığı iddia edilen E.P. ile beraber Yobaz'ı öldürdükten sonra 21 metre olduğu tespit edilen su kuyusuna attıkları öğrenilmişti. Uşak Emniyeti olaya 5 yaşındayken tanık olduğunu belirten maktülün torunu S.A.'nın yaklaşık 2 gün önce yaptığı ihbar üzerine harekete geçerek cesedi arama çalışması başlatmıştı. Cinayet büro amirliği ekipleri 2 gün süren cesedi arama çalışmalarında maktüle ait olduğu tahmin edilen vücudun çeşitli yerlerine ait çok sayıda kemik ve kafatası parçasını battaniyeye sarılı halde buldu.

Öte yandan emniyette soruşturmaları süren Ayhan Aydoğdu ve sevgilisi olduğu iddia edilen Ekrem Poyraz sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Uşak'ta 13 yıl önce öldüren şahsın torunu ihbar etti polis cesede ulaştı

Polis, Uşak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:52 Kaynak: İHA
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