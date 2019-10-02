Uşak'ta 13 yıldır kayıp olan müzisyen soruşturmasında 2 tutuklama

Uşak'ta, 18 yaşındaki Seyhan A.'nın (Akduman) (18), 13 yıldır kayıp olan dedesi müzisyen Mehmet Yobaz'ın öldürüldükten sonra gömüldüğünü söylediği yerde, dün başlayan kazı çalışması bugün de sürüyor. Olayla ilgili gözaltına alınan Yobaz'ın o dönem birlikte yaşadığı Ayhan A. (Aydoğdu) adlı kadın ve bu kişiyle gönül ilişkisi bulunduğu belirtilen Ekrem P. (Poyraz) ise sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ekrem P.'nin suçlamayı kabul etmediği, Ayhan A.'nın ise Yobaz'ı Ekrem P.'nin öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Müzisyen Mehmet Yobaz, 13 yıl önce bir anda ortadan kayboldu. Kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri Yobaz'ı aradı. Ancak aradan geçen zamana rağmen Yobaz'a ulaşılamadı. Mehmet Yobaz'ın torunu Seyhan A., dün sabah emniyete giderek, dedesinin cinayete kurban gittiğini söyledi. O tarihte 5 yaşında olduğunu, dedesinin bir müzikholde garsonluk yapan Ayhan A. adlı kadınla birlikte yaşadığını anlatan Seyhan A., kadının Ekrem P. ile de ilişkisi olduğunu söyledi. Torun Seyhan A., Ayhan A. ile Ekrem P.'nin dedesini evde baltayla öldürdüklerini öne sürerek, Beş yaşındaydım. Korktuğum için söyleyemedim. Sonra dedemin cesedini, 2. Şehitler Mezarlığı yanındaki boş arazide bulunan kuyuya attılar dedi.

VİDANJÖR VE KEPÇELİ ÇALIŞMA

Torunun verdiği ifade sonrası cesedin atıldığı söylenen alana gidildi. Toplu konutlar yapılan bölgede, cesedin atıldığı söylenen arazide herhangi bir kuyuya rastlanmadı. Aradan geçen zaman içinde toprak dolmuş olabileceği düşüncesiyle bölgede kazı çalışması başlatıldı. İlerleyen saatlerde kuyunun yeri bulundu. Ancak havanın kararması üzerine çalışmalara dün ara verildi. Bugün havanın aydınlanmasıyla birlikte ekipler tekrar bölgeye geldi. Cinayete kurban gittiği belirtilen Mehmet Yobaz'ın gömüldüğü söylenen kuyuda tekrar çalışma başlatıldı. İlk olarak kepçe, yeri belirlenen kuyunun çevresini kazmaya başladı. İçinde bir miktar su olduğu öğrenilen kuyudaki çalışmalar, kepçeden sonra olay yerine çağrılan belediyeye ait vidanjör ile sürecek. Kuyudaki su vidanjörün ile çekilecek.

CİNAYETİ ANLATTI

Seyhan A.'nın ifadesi sonrası gözaltına alınan zanlılardan Ekrem P.'nin sorgusunda, suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. Ayhan A.'nin ise ifadesinde, Mehmet Yobaz benim imam nikahlı eşimdi. Ekrem P. ile de aramda gönül ilişkisi vardı. Bir gece Ekrem P. eve baltayla geldi. Tartışma çıktı. Baltayla Mehmet Yobaz'ı öldürdü. Daha sonra kuyuya attık. Üzerine de 2 torba çimento döktük dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Ayhan A. ile Ekrem P., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.