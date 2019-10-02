Uşak'ta 13 yıldır kayıp olan müzisyen soruşturmasında 2 tutuklama
1 saat önce
İNSAN İSKELETİ BULUNDUUşak'ta, Seyhan Akduman'ın 13 yıldır kayıp dedesi müzisyen Mehmet Yobaz'ın öldürülüp, gömüldüğünü öne sürdüğü yerde, dün başlatılan kazı çalışmaları sonucu insan iskeletine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:29 Kaynak: DHA
İNSAN İSKELETİ BULUNDU
Uşak'ta, Seyhan Akduman'ın 13 yıldır kayıp dedesi müzisyen Mehmet Yobaz'ın öldürülüp, gömüldüğünü öne sürdüğü yerde, dün başlatılan kazı çalışmaları sonucu insan iskeletine ulaşıldı. Kuyuda bulunan ve Yobaz'a ait olduğu sanılan kemikler, polis ekiplerince toplandı. Kemiklerin, Yobaz'ın yakınlarının DNA örnekleriyle karşılaştırılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.
Öte yandan kemiklerin yanında, cinayette kullanıldığı tahmin edilen balta bulundu. Balta da incelenmek üzere emniyete götürüldü.
13 yıl sonra gelen itiraf sonrası başlatılan kazıda, kemiklere ulaşıldı Anne ve babasını siyanürle öldüren sanığın mahkemede söyledikleri kan dondurdu Kartal'da öldürülen aleyna can davasında karar; sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi Amerika'da 38 yaşındaki kadın, 14 yaşındaki öğrenciyle ilişkiye girdi