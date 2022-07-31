Uşak'ta yeşil reçeteli hapların ele geçirildiği otomobildeki 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Uşak'ta yeşil reçeteli hapların ele geçirildiği otomobildeki 2 kişi tutuklandı

31.07.2022 12:02
Uşak'ta yeşil reçeteli hapların ele geçirildiği otomobildeki 2 kişi tutuklandı

Uşak'ta 1344 adet yeşil reçeteyle satılabilen hapın ele geçirildiği otomobildeki 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Uşak'ta 1344 adet yeşil reçeteyle satılabilen hapın ele geçirildiği otomobildeki 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüpheli bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 1344 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Otomobildeki U.Ç. ve İ.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta yeşil reçeteli hapların ele geçirildiği otomobildeki 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta yeşil reçeteli hapların ele geçirildiği otomobildeki 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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